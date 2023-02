China diz que balão que sobrevoou a América Latina é seu e que objeto não representou ameaça a nenhum país

"Informamos todas as partes relevantes e lidamos adequadamente com a situação, que não representou nenhuma ameaça a nenhum país", disse Mao Ning, porta-voz da chancelaria chinesa edit

Sputnik - A chancelaria chinesa confirmou que o balão que passou pela América Latina pertence ao país, e assegurou que não representa ameaça a nenhum país.

O balão que sobrevoou os céus da América Latina pertence à China e foi usado para testes de voo, comunicou na segunda-feira (6) o Ministério das Relações Exteriores do país asiático em um briefing.

Em resposta a uma questão da emissora norte-americana CNN, Mao Ning, porta-voz da chancelaria chinesa, disse que o mau tempo e a dificuldade de controlar o balão o fez se desviar seriamente do seu rumo habitual, fazendo com que entrasse por erro na América Latina e no Caribe.

"A China é um país responsável. Sempre cumprimos estritamente a lei internacional. Informamos todas as partes relevantes e lidamos adequadamente com a situação, que não representou nenhuma ameaça a nenhum país", explicou Mao, acrescentando que todas as partes "expressaram sua compreensão".

A Força Aérea da Colômbia e a Autoridade de Aviação Civil da Costa Rica falaram também de um balão de observação branco semelhante ao que sobrevoou os EUA, mas sem o atribuir à China.

Esse último foi detectado na quinta-feira (2) no espaço aéreo norte-americano. Pequim reconheceu que se tratava de um balão chinês, mas que entrou no espaço aéreo do país por acidente, e era para uso civil. O governo chinês criticou Washington por o ter derrubado. A Força Aérea americana declarou que a ação, conduzida no sábado (4) perto da costa dos EUA por um caça de quinta geração F-22, foi a primeira vez que o avião atirou com sucesso contra um alvo aéreo.

A iniciativa foi seguida por uma operação de recuperação dos detritos por parte de navios da Marinha e Guarda Costeira dos EUA. Segundo o Pentágono, foi iniciado um "esforço colaborativo" com o Departamento Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) e "autoridades de contrainteligência" para assistir na "categorização e avaliação da própria plataforma".

