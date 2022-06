Clima de fracasso da Cúpula das Américas cresce com baixa adesão a propostas de Biden e ausências

Apoie o 247

ICL

247 - A IX Cúpula das Américas, que começou oficialmente na quarta-feira (8), em Los Angeles, enfrenta problemas e pode representar uma enfraquecimento político para o presidente Joe Biden. O evento está sendo marcada por ausências, falta de liderança regional dos Estados Unidos e questionamentos de vários governos latino-americanos a políticas estadunidenses.

"Um claro exemplo da falta de envolvimento dos países latino-americanos em propostas feitas pelo governo dos EUA no âmbito da cúpula foi uma declaração sobre boas práticas regulatórias no comércio. A iniciativa foi assinada por apenas 14 países na última quarta (cerca de 30 delegações estrangeiras estão em Los Angeles, várias deles sem a presença de seus chefes de Estado), entre eles o Brasil, representado pelo secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz. Também aderiram ao documento Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Haiti, Panamá, Paraguai e Uruguai", afirma a jornalista Janaina Figueiredo, enviada do jornal O Globo ao evento.

Em seu discurso de quarta, quando deu as boas-vindas aos chefes de Estado estrangeiros (o único dos confirmados que esteve ausente foi Bolsonaro),

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente Joe Biden anunciou uma Parceria Americana para a Prosperidade Econômica e a criação de um Corpo de Saúde das Américas. No entanto, o cima que predomina entre os convidados é de ceticismo, segundo a jornalista, agravado pela exclusão de países como Venezuela, Cuba e Nicarágua e ausências do presidente do México, López Obrador, Honduras, Guatemala e El Salvador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jair Bolsonaro chegou no início da tarde desta quinta-feira a Los Angeles, para participar da sessão plenária com chefes de Estado da Cúpula das Américas. A agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto prevê uma reunião bilateral entre Bolsonaro e Biden ainda nesta quinta. À noite, o presidente norte-americano Joe Biden e a primeira-dama, Jill Biden, recebem os líderes em um jantar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro decidiu participar do encontro dois dias depois de receber no Palácio do Planalto o enviado especial para a Cúpula das Américas do governo americano, Christopher Dodd, e o encarregado de negócios da embaixada dos EUA no Brasil, Douglas Koneff.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE