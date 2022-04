Colômbia acusa Exército venezuelano de violar seu território

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia acusou as Forças Armadas venezuelanas de invadirem seu território no norte do país.

A chancelaria colombiana informou: "nas primeiras informações fornecidas pelo Exército Nacional, fomos informados da possível queima de uma casa por soldados venezuelanos em território colombiano, localizadas nas coordenadas N 09º 02'00.7” e W 072º 45' 03.4”, que quando verificadas, correspondem para o território da Venezuela, conforme informado inicialmente pelo Itamaraty, afastando em princípio um incidente. No entanto, com base em novas informações oficiais recebidas na sexta-feira, 29 de abril, do Ministério da Defesa Nacional, como resultado de verificações realizadas no local pelo Exército Nacional Colombiano, apoiadas por depoimentos de moradores da Vereda Francisco de Paula Santander, foi estabelecido que em 26 de abril, por volta das 11 horas, membros da Guarda Nacional Bolivariana da Venezuela violaram o espaço aéreo e entraram em território nacional, com o sobrevoo e pouso de um helicóptero militar que desceu nas coordenadas N 09º 02'00.6” W 072º 45'14.2”, a oeste da fronteira internacional, destacando soldados armados daquele país que entraram até uma distância de aproximadamente 334 metros, nas coordenadas N 09º 02'01.1” W 072º 45'18.4”, ambas localizações correspondentes ao solo soberano de a República da Colômbia, confirmando uma incursão territorial".

