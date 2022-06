Colômbia: Álvaro Uribe aceita convite de Gustavo Petro para discutir "grande acordo nacional"

Apoie o 247

ARN - O ex-presidente da Colômbia e líder do Centro Democrático, Álvaro Uribe, aceitou nesta sexta-feira, 24, o convite do presidente eleito, Gustavo Petro, para discutir questões do país. Uribe confirmou que estará presente em nome de seu grupo político, um possível oponente do governo Petro.

“Agradeço o convite do presidente Gustavo Petro. Assistirei à reunião em nome do Centro Democrático. São visões diferentes de um mesmo país”, publicou o ex-presidente em sua conta no Twitter.

Na quinta-feira, 23, Petro convidou publicamente Uribe e o candidato derrotado no segundo turno das eleições nacionais, Rodolfo Hernández, para realizar uma reunião e avançar em direção a um "grande acordo nacional".

“A tarefa fundamental hoje é o grande acordo nacional”, disse o presidente eleito durante o evento do Conselho Nacional Eleitoral, no qual recebeu as credenciais que o certificam como presidente entre 2022 e 2026. “Simbolicamente, convidei Rodolfo Hernández, meu adversário, e Álvaro Uribe Vélez, a quem me opus ao longo deste século, para que possamos conversar sobre questões de país”, acrescentou.

Petro, líder do Pacto Histórico de esquerda, tomará posse como presidente da Colômbia em 7 de agosto. Ele venceu as eleições com 50,44% dos votos contra Rodolfo Hernández, da Liga de Governadores Anticorrupção, que alcançou 47,31% dos apoiadores.

Uribe foi um dos primeiros a reconhecer a vitória de Petro. "Para defender a democracia é preciso respeitá-la. Gustavo Petro é o presidente. Deixe um sentimento nos guiar: Primeiro a Colômbia", escreveu em sua conta no Twitter.

