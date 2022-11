Colômbia aprova reforma tributária com aumento de impostos sobre petróleo e parcela mais rica do país

Governo do presidente Gustavo Petro espera arrecadar uma receita de cerca de 20 trilhões de pesos colombianos. O valor corresponde a cerca de 1,4% do PIB da Colômbia edit

247 - O Congresso colombiano aprovou nesta quinta-feira (4) um pacote tributário que inclui um imposto cobrado sobre os ativos dos colombianos ricos, que ganham acima de 10 milhões de pesos por mês (cerca de R$ 10 mil), além de uma taxa mais alta sobre os dividendos, e o veto sobre a dedução de pagamentos de royalties para fins de imposto corporativo.

O governo do presidente Gustavo Petro espera arrecadar uma receita de cerca de 20 trilhões de pesos colombianos (aproximadamente R$ 20 bilhões). O valor corresponde a cerca de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia.

“Esta é a reforma mais progressiva da História da Colômbia, obviamente há alguns setores que vão pagar mais impostos, mas todos têm altos ganhos”, disse o ministro da Fazenda, José Antonio Ocampo, de acordo com o jornal O Globo.

“Petróleo e mineração representam cerca de 30% do investimento estrangeiro direto e cerca de metade das receitas de exportação do país. O governo prevê que o déficit fiscal encolherá para 4,3% do PIB em 2023, de 5,6% este ano”, ressalta a reportagem.

