Colômbia e Venezuela restabelecem relações militares

Sputnik Mundo - Os ministros da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, e da Colômbia, Iván Velásquez, restabeleceram relações em assuntos militares, depois de se reunirem em San Antonio del Táchira.

"Os ministros da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, e da Colômbia, Iván Velásquez, realizam uma reunião para iniciar as relações bilaterais em matéria militar, fortalecendo assim os laços de fraternidade entre os povos filhos de Bolívar. Somos um só povo!", diz a conta oficial do Ministério da Defesa venezuelano.

Mais cedo, Padrino López explicou que no encontro com o seu homólogo colombiano seriam abordados temas de interesse no âmbito da abertura dos mais de 2.200 quilómetros de fronteira que ambos os países compartilham e que se encontram bloqueados desde 2015.

A reabertura oficial da fronteira está prevista para 26 de setembro, como parte da agenda entre Caracas e Bogotá que foi estabelecida em 28 de julho em uma reunião entre os chanceleres dos países.

Em outra mensagem, o Ministério da Defesa citou parte das palavras de Padrino López na reunião em que destacou que Venezuela e Colômbia têm uma história comum que os une e os torna países irmãos.

