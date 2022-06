Colômbia: Gustavo Petro tem ligeira vantagem sobre Rodolfo Hernández, segundo pesquisa

A última pesquisa do Centro Nacional de Consultoria para a revista Semana dá 44,9% ao candidato de esquerda e 41% ao líder da Liga de Líderes Anticorrupção edit

ARN - Em poucos dias, a tendência de intenção de voto que o Centro Nacional de Consultoria (CNC) da Colômbia vem medindo mudou para o segundo turno em 19 de junho, no qual Gustavo Petro e Rodolfo Hernández se enfrentarão.

Segundo o estudo do CNC publicado este sábado pela revista Semana, se o segundo turno fosse hoje, o candidato de esquerda Petro alcançaria 44,9% dos votos e o líder da Liga dos Governantes Anticorrupção obteria 41%.

9,4% dos entrevistados não sabem ou não respondem, 3% votariam em branco e 1,7% para nenhum dos dois candidatos. A pesquisa foi realizada entre 31 de maio e 2 de junho em 50 municípios de todas as regiões da Colômbia, com 2.172 entrevistas presenciais. A margem de erro do estudo é de 2,1%, conforme pode ser lido na ficha técnica.

Os melhores resultados para Petro ocorrem entre os setores de baixo nível socioeconômico e na faixa etária de 18 a 25 anos, enquanto Hernández vence mais confortavelmente nos níveis altos e na faixa de 41 a 55 anos, segundo o CNC.

A pesquisa anterior do CNC, realizada entre segunda-feira 20 e terça-feira 31, apurou que Hernández liderou pela primeira vez a intenção de voto com 41% enquanto o candidato do Pacto Histórico alcançou 39%.

Na eleição de domingo, Petro obteve 40,3% dos votos. Hernández ficou em segundo lugar com 28,1%. Em terceiro lugar ficou o candidato de direita apoiado pelo governo, Federico Gutiérrez, com 23,9%, que também anunciou seu apoio a Hernández no domingo.

