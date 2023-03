Colômbia impulsiona reforma agrária em benefício de 300 mil famílias

Apoie o 247

Telesur - A Agência Nacional de Terras (ANT) da Colômbia informou nesta terça-feira que o governo do país sul-americano beneficiaria cerca de 300.000 famílias com sua reforma agrária, que receberiam entre sete e dez hectares de terra fértil cada uma.

Durante uma coletiva de imprensa, o diretor da ANT, Gerardo Vega, afirmou: "Esperamos alcançar os sete milhões, que é o total de titulação de terras, e os três milhões em hectares adjudicados para pessoas que não têm terra".

Vega também lembrou que a reforma agrária é o primeiro ponto do acordo de paz assinado em 2016 com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo (FARC-EP).

O funcionário afirmou que a ANT prioriza mulheres e pessoas com "vocação agrícola e condições de fazer o campo produzir", o que ele considera uma das "metas do governo em sua luta contra a fome e pela paz".

Nesse sentido, ele lembrou que o governo formalizou cerca de 1,4 milhão de hectares, dos quais 1.015.000 correspondem a propriedades rurais e 400.000 a quatro zonas de reserva camponesa como a de Sumapaz, perto de Bogotá, ou a de Guayabero, no departamento de Meta (centro).

