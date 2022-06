Colômbia: não haverá debate entre Gustavo Petro e Rodolfo Hernández

Hernández disse que o prazo terminou e que as dúvidas que tinha sobre o cumprimento da decisão do Tribunal Superior de Bogotá não foram esclarecidas edit

ICL

ARN - O candidato à presidência da Colômbia pela Liga de Governadores Anticorrupção, Rodolfo Hernández, assegurou nesta quinta-feira que não aparecerá no debate oficial contra Gustavo Petro, porque as dúvidas que tinha sobre o cumprimento da decisão do Tribunal Superior de Bogotá não foram não esclarecidas.



Esta seria a última instância em que os dois candidatos se encontrariam frente a frente antes do segundo turno das eleições presidenciais deste domingo.



Por isso, o Tribunal Superior de Bogotá ordenou nesta quarta-feira aos candidatos à presidência da Colômbia que solicitem e programem, nas próximas 48 horas, um debate de pelo menos 60 minutos que seria transmitido no Sistema Nacional de Mídia Pública de Rádio Televisão de Colômbia (RTVC).



De acordo com a decisão, a recusa de Petro e Henández em debater publicamente as propostas da campanha eleitoral viola "o direito de todo cidadão de participar da formação, exercício e controle do poder político".



“Da resposta anterior assinada pelo candidato (Petro) deduzi que ele não estava disposto a cumprir rigorosamente o que era estipulado pelo cargo. Ao afirmar que não estabeleceu condições, demonstrou que preferia ignorar o mandato judicial preciso para transformá-lo em uma expressão publicitária contrária à decisão", afirmou Hernández após decidir que não compareceria, e continuou: "Entendo a declaração 'te vejo em Bucaramanga' como resposta que encerrou a ordem judicial. Essa declaração, sem especificar data, hora ou local, foi a batida da porta que fechou a possibilidade de dar o debate judicialmente".

A que frase Hernandez se refere?

Depois que o Tribunal Superior de Bogotá indicou que ambos os candidatos devem necessariamente realizar um debate, Hernández estipulou, por meio de um comunicado, as condições para a realização da reunião; entre elas, que deveria ser realizado em Bucaramanga e que um dos temas deveria ser os “petrovídeos”.



Após as cláusulas, o líder do Pacto Histórico de esquerda respondeu que "estava pronto para falar sobre suas propostas" e que "poderiam colocar as condições" que quisessem.



“Estou feliz que você concordou em debater. Você não quis, eles te forçaram. O debate deve ser sem condições para a imprensa, que peça e coloque o que quiser. Você zomba do debate, da Justiça, da mídia e dos colombianos querendo impor condições. Não importa", disse Petro.



Consequentemente, ele decidiu: “Seu desprezo pelas menores normas democráticas é total e revelador. Seu desprezo pelos milhões de colombianos que têm o direito de contrastar nossos programas e soluções é muito esclarecedor. Nos vemos em Bucaramanga”.

Eles não queriam debater

O Tribunal adotou esta resolução depois de um grupo de cidadãos apresentar uma tutela solicitando aos candidatos que organizem e planejem “o debate ou debates, em canal nacional, de televisão ou rádio” e que “a função de informação sobre o seu programa de governo.



Ambos os candidatos presidenciais afirmaram que não iriam debater. Em março, Petro informou que estava suspendendo sua presença nos debates eleitorais "até que a transparência do voto seja garantida".



Hernández anunciou no início de junho que não participará dos debates porque não fará parte de "dinâmicas polarizadoras e odiosas". “Apresentarei minhas ideias e propostas em entrevistas e em minhas redes sociais, conversando com colombianos. É hora de parar de dividir e trabalhar no sindicato que a Colômbia precisa", postou em sua conta no Twitter.



Os colombianos vão às urnas neste domingo, 19, para decidir se o próximo presidente será Petro ou Hernández. Estudos de opinião pública mostram um cenário semelhante para ambos os candidatos antes deste segundo turno das eleições presidenciais.

