Colômbia: Partido Liberal se fragmenta entre apoio a Gutiérrez e Petro antes das eleições

Agência Regional de Notícias - O Partido Liberal definiu que apoiará ativamente a campanha de Federico Gutiérrez, candidato conservador às eleições colombianas de 29 de maio, mas um setor minoritário anunciou que apoiará o candidato de esquerda, favorito para vencer o primeiro turno das eleições, o senador Gustavo Petro.

Líderes partidários, assim como senadores e deputados, realizaram uma série de reuniões nesta terça-feira nas quais as diferenças ficaram evidentes. Um grupo majoritário, formado principalmente por senadores e líderes partidários, estava inclinado a apoiar Gutiérrez. Outro, majoritariamente deputado, considerou melhor a opção de Petro. Um terceiro grupo pediu que o partido não se pronuncie e deixe líderes e militantes livres, como a Aliança Verde já fez. Por fim, a decisão final ficou nas mãos do ex-presidente César Gaviria, diretor do partido.

O Partido Liberal tem sido tradicionalmente um aliado da direita colombiana, especialmente durante os governos de Álvaro Uribe (2002-2010) e Juan Manuel Santos (2010-2018). Nas últimas eleições, em 2018, considera-se que o seu apoio foi essencial para a vitória de Iván Duque.

No entanto, neste ciclo eleitoral, manteve negociações com o Pacto Histórico, bloco de esquerda que promove a candidatura de Petro. Após as eleições legislativas e primárias de meados de março, em que o Pacto Histórico teve bons resultados, tratou-se vigorosamente da possibilidade de uma aliança entre os dois, em que os liberais escolheriam quem completaria a fórmula de Petro. Essas conversas não estavam se concretizando quando Petro anunciou que sua companheira de chapa seria Francia Márquez, que ficou em segundo lugar nas primárias do Pacto Histórico, encerrando as negociações.

O apoio dos liberais é considerado fundamental não só porque obteve 13% dos votos nas eleições legislativas (atrás dos 14% do Partido Conservador, que apoia Gutiérrez, e dos 17% do Pacto Histórico), mas também sua região de implantação no território colombiano.

Apoio a Gutiérrez

Gaviria se encontrou com Gutiérrez na noite de terça-feira e depois divulgou um vídeo com ele no qual anunciava o apoio dos liberais.

O ex-presidente disse que há "um enorme número de coincidências" entre as propostas do Partido Liberal e o que está sendo trabalhado para o programa de governo de Gutiérrez, e que não acredita que existam "grandes diferenças" entre os dois.

“Concordamos totalmente que devemos nos dedicar às pessoas vulneráveis, pobres, marginalizadas deste país, aos indígenas, aos afrodescendentes, aos jovens; nisso é o que tem que ser feito e essa é a prioridade da nossa atividade política”, acrescentou o ex-presidente.

No marco dessa aliança, o Partido Liberal entregou a Gutiérrez um documento de 20 pontos que o candidato prometeu incluir em sua agenda de governo. Entre eles estão a criação de uma renda básica para 36 milhões dos 51 milhões de colombianos, o cumprimento total do processo de paz, visando a pobreza dos idosos, a reforma judicial e o fortalecimento do sistema educacional.

Reação de Petro

Assim que o acordo ficou conhecido, Petro reagiu, também com um vídeo, no qual lamentou que Gaviria tenha decidido “ficar na sua lógica” e “juntar-se ao neoliberalismo, com o de virar direitos empresariais e privatizar serviços públicos, etc”. "Infelizmente, eu respeito isso", disse Petro.

Em seguida, o senador convidou para sua campanha liberais que não estão satisfeitos com a decisão de seu partido. "Que todo o povo liberal não deixe que este momento histórico se perca. Que o povo liberal se una sob a bandeira de transformar a Colômbia, de tirá-la da violência, dessa economia precária sem emprego, da pobreza e da fome", pediu .

"Chegou a hora de mudar a Colômbia para que seja uma potência mundial da vida. Junto a essa luta pela mudança, que todos os liberais nos acompanhem. Bem-vindos e bem-vindos", concluiu Petro.

Dissidência liberal

Nesta quarta-feira, 15 deputados e senadores do Partido Liberal anunciaram em comunicado seu apoio a Petro, apesar de respeitar a decisão da maioria de seu partido.

Os dissidentes ressaltam que seu apoio está condicionado à "assinatura de um acordo político e programático que resguarde em um governo liberal progressista as idéias e instituições que são a base da Constituição", entre as quais mencionam o respeito à propriedade privada.

