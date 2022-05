Colômbia: pesquisa aponta igualdade entre Petro e Gutierrez no segundo turno

Apoie o 247

Agência Regional de Notícias - A maioria das pesquisas que foram publicadas na Colômbia à beira do período de encerramento eleitoral estima que o cenário mais provável é um segundo turno entre o candidato de esquerda Gustavo Petro e Federico 'Fico' Gutiérrez, da Equipo por Colombia.

Neste sábado, o jornal El Tiempo publicou os resultados da última pesquisa realizada pelas empresas Guarumo e EcoAnalítica. De acordo com esta pesquisa, no primeiro turno no domingo 29 de maio, Petro obteria 37,9% dos votos, seguido por Gutiérrez com 30,8%, Rodolfo Hernández da Liga de Governadores Anticorrupção com 20,3% e Sergio Fajardo, da Coalizão Centro Esperanza, com 4,3%.

Como outras pesquisas, Guarumo e EcoAnalítica registraram um aumento nas intenções de voto do ex-prefeito Hernández na reta final da campanha, neste caso com um aumento de sete pontos percentuais em comparação com os dados do final de abril.

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre alguns possíveis cenários de segundo turno, com uma margem de erro de 2,5 pontos, de acordo com a ficha técnica.

Em um possível segundo turno entre Petro e Gutierrez, o candidato de esquerda do Pacto Histórico obteria 45,7% e o ex-prefeito de Medellín atingiria 42%. Em outro cenário hipotético para a segunda rodada no domingo 19 de junho, Petro obteria 45,2% e Hernández 41,5%.

A pesquisa Invamer

A última pesquisa do Invamer foi divulgada na sexta-feira. Nesta pesquisa, Hernández subiu sete pontos percentuais para 20,9%. Desta forma, ele está seis pontos percentuais atrás de Gutiérrez, que tem 27,1% de apoio.

Enquanto isso, Gustavo Petro, do Pacto Histórico, continua sendo o favorito com 40,6% dos votos. Em contraste, o candidato da Coalizão Centro Esperanza, Sergio Fajardo, tem 5% e permanece em quarto lugar.

Se houvesse um segundo turno entre Petro e Guriérrez, 52,7% votariam no candidato do Pacto Histórico e 44,2% no candidato do Equipo por Colombia. Em um cenário entre Petro e Hernández, o candidato do Pacto Histórico obteria 50% dos votos, enquanto o independente obteria 47,4%.

A pesquisa realizada por Invamer para a Blu Radio, Noticias Caracol e El Espectador foi realizada de 13 a 18 de maio. Cerca de 2.000 pessoas acima de 18 anos foram consultadas e tem uma margem de erro de 3%.

