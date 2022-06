Colômbia: pesquisa mostra Rodolfo Hernández com 41% no 2º turno contra 39% de Petro

De acordo com levantamento do Centro Nacional de Consultoria, os indecisos representam 14% edit

ARN - O candidato a presidente da Liga de Governadores Anticorrupção, Rodolfo Hernández, lidera pela primeira vez as intenções de voto para o segundo turno de 19 de junho com 41%, enquanto o candidato de esquerda Gustavo Petro (Pacto Histórico) tem 39%.

O estudo realizado pelo Centro Nacional de Consultoria (CNC) foi realizado entre segunda-feira 30 e terça-feira 31, com 1.200 pessoas.

Um trabalho do CNC, anterior à eleição de domingo 29, mostrou que Hernández e Petro tinham 40,5%.

Com a confirmação de que ambos competirão em 19 de junho, a primeira medição após o primeiro turno mostra uma ligeira vantagem a favor de Hernández, embora com uma margem de erro de 2,8%, o pesquisador fala de um empate técnico.

Do levantamento verifica-se que 14% não sabem ou não responderam e 5% votariam em branco.

Na eleição de domingo, Petro obteve 40,3% dos votos. Hernández ficou em segundo lugar com 28,1%. Em terceiro lugar ficou o candidato de direita apoiado pelo governo, Federico Gutiérrez, com 23,9%, que também anunciou seu apoio a Hernández no domingo. Em quarto lugar ficou Sergio Fajardo, com 4,2%, que afirmou que a coalizão da qual faz parte dará liberdade de ação aos seus dirigentes.

