Colômbia registra número histórico de participação feminina no Congresso

ARN - O Congresso colombiano registrará, após o dia eleitoral que se realizou no domingo, uma figura histórica na participação das mulheres no Congresso, com um aumento de 30 assentos em relação ao atual período legislativo, atingindo 28,8% do legislativo.



A partir de 20 de julho, quando tomar posse o novo Congresso, cujo mandato vai até 2026, o número de mulheres no total de 295 cadeiras em ambas as câmaras passará de 55 para 85. Na Câmara dos Deputados, 52 das 187 cadeiras serão ocupadas por mulheres, 20 a mais do que até agora, enquanto no Senado serão 33 de 108, 10 a mais.



Nas eleições houve 1.112 candidatas ao Congresso, o que representa 40%, superando os 30% exigidos de cada partido político. Foram 4.604.713 votos, ante 2.521.497 em 2018. Se compararmos as duas eleições legislativas, o crescimento de mulheres eleitas é de 52%.



Sobre esses números, Bibiana Aído, representante da ONU Mulheres Colômbia, saudou o avanço e ressaltou que isso coloca o país no nível da região, embora ainda haja um longo caminho a percorrer. “Isso aproxima a Colômbia da média regional de participação das mulheres no parlamento. Embora reconheçamos esse progresso, o caminho ainda não está concluído. Devemos continuar a unir esforços para avançar em direção à paridade”, disse ele.



A organização especializada Tabela de Gênero de Cooperação Internacional indicou que a porcentagem de mulheres no Congresso colombiano continuará abaixo da dos países da região (55,6% na Bolívia ou 49,2% no México), mas supera a média regional (32%) e global (25,1%).



Além disso, informou que o maior número de mulheres estará nas bancadas do conservador Partido Liberal e da coalizão de esquerda do Pacto Histórico, que apresentou listas conjuntas nas eleições de domingo.

