Colômbia suspende compromisso de trégua com rebeldes

BOGOTÁ, 4 de janeiro (Sputnik) - O governo colombiano retirou nesta quarta-feira (4) seu compromisso de uma trégua de seis meses com rebeldes de esquerda depois que o Exército de Libertação Nacional (ELN) negou concordar em retribuir a medida.



"O governo colombiano decretou um cessar-fogo bilateral, mas, dada a posição publicamente anunciada ontem pelo ELN, decidimos suspender os efeitos legais do Decreto 2.657 de 31 de dezembro", disse o ministro do Interior, Alfonso Prada.



O governo colombiano e os rebeldes do ELN concluíram três semanas de negociações de paz em Caracas, capital da Venezuela, em dezembro, mas nenhuma trégua foi assinada.



O ELN disse que cessaria o fogo até 2 de janeiro para criar um clima de paz melhor. O presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciou na véspera de Ano Novo que a trégua duraria até o final de junho, mas a guerrilha negou ter concordado com ela. O ELN argumentou que está pronto para discutir a trégua nas próximas negociações de paz, que o México deve sediar.

