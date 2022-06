Colombianos decidem entre Gustavo Petro e Rodolfo Hernández para a presidência

Pesquisas indicam um cenário equilibrado no segundo turno edit

ARN - Neste domingo (19), 39 milhões de colombianos estão qualificados para escolher entre Gustavo Petro (Pacto Histórico) e Rodolfo Hernández (Liga de Governadores Anticorrupção) como presidente do país.

O presidente Iván Duque foi o primeiro a votar. "Viva a democracia na Colômbia", disse antes de votar.

As pesquisas para este segundo turno presidencial marcam um cenário bastante equilibrado. No primeiro turno, o líder de esquerda Petro obteve 40,3% dos votos, seguido por Hernández, que recebeu 28,1%. A presença de Hernández na votação foi uma surpresa, já que tudo estava pronto para que o candidato de direita apoiado pelo governo, Federico Gutiérrez, concorresse com Petro. Hernández vinha crescendo nas pesquisas desde o início de maio e foi o suficiente para superar Gutiérrez.

Petro, 62, é economista, senador e ex-prefeito de Bogotá. Acompanhando-o como candidata a vice-presidente, Francia Márquez, 40, é advogada, feminista, defensora de direitos humanos e ambientalista.

Hernández, 77, é engenheiro civil, empresário da construção civil e ex-prefeito de Bucaramanga. Sua companheira de chapa também é uma mulher, Marelen Castillo (53 anos). Castillo é bióloga, química e professora de engenharia industrial. Ela também tem doutorado em educação pela Nova Southeastern University, na Flórida, Estados Unidos.

A votação começou às 8h e vai até às 16h, no horário local.

