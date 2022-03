Com alta rejeição, Piñera se despede do governo criticando "deterioração" da qualidade política do país

Apoie o 247

Agência Regional de Notícias - O presidente do Chile, Sebastián Piñera, enfatizou nesta quarta-feira (9) durante sua última rede nacional à frente do governo, que está deixando seu cargo preocupado com a “grave e acelerada deterioração” da qualidade política de seu país, bem como com a “excessivo ar refundacional” que, em sua opinião, tem a Convenção Constitucional.

Isso foi dito durante a curta mensagem de despedida que realizou na qual revisou as principais conquistas de seu governo (que começou em 2018 e terminará nesta sexta-feira), bem como as fraquezas e sua visão de futuro do país sul-americano que, a partir desta sexta-feira (11), Gabriel Boric vai presidir.

“As adversidades dos últimos tempos geraram divisão e confronto e todos sabemos que a força está na unidade e que uma casa dividida não pode prevalecer. Além dos erros ou falhas, a ação do governo encontrou em muitas ocasiões uma obstrução implacável por parte da oposição e muitas vezes críticas que nos pareciam injustas porque não consideravam as dificuldades do momento”, refletiu.

Nesse sentido, considerou que a missão do governo e da oposição “não é destruir-se mutuamente”, mas sim colaborar com visões “de um futuro melhor para todos”.

"Estou preocupado com a grave e acelerada deterioração da qualidade de nossa política e a atitude beligerante de alguns setores", disse.

A Convenção Constitucional

O presidente salientou que não lhe parece justo que o progresso que o país tem feito nos últimos 30 anos não seja reconhecido, pois foi "fruto do esforço de todos" e que, embora considere que ainda há muito a ser feito com justiça e equidade, é "irresponsável e insensato desprezar ou tentar desmantelar" o que foi construído.

“Em relação ao processo constitucional, passamos 40 anos nos enfrentando e nos dividindo pela Constituição de 1980, não queremos passar os próximos 40 anos nos enfrentando e nos dividindo pela nova Constituição. Nos países sábios, as constituições são o grande marco de unidade, estabilidade, projeção e para isso são necessários acordos amplos e sólidos”, sublinhou.

Para Piñera, existe o risco de enfraquecer a Justiça e gerar divisões entre os próprios chilenos com a nova Constituição.

“Estou preocupado com alguns sinais que como presidente quero compartilhar, estou preocupado com a excessiva refundação e ânsia identitária de amplos setores da convenção constitucional. O Chile não nasce com esta convenção, o Chile tem uma história e nossa nação é muito mais do que a soma de suas partes”, afirmou.

A explosão social

Piñera não deixou de se referir às manifestações sociais que começaram em outubro de 2019 e culminaram em 2020 com a decisão de realizar uma nova Constituição.

“Tivemos que conviver com a adversidade: o surto social de outubro de 2019, a onda irracional de violência destrutiva que se espalhou pelo território, a crise política e a exigência de um novo pacto social, a pior crise sanitária dos últimos 100 anos. anos, a maior recessão da economia mundial nos últimos 60 anos e a pior seca da nossa história”, disse ele sobre seus últimos anos no cargo.

Para o presidente, a onda de violência foi confrontada com "todos os instrumentos do Estado de Direito", que incluíam o estado de emergência e que buscavam "compatibilizar a ordem pública e a segurança cidadã" com o respeito às liberdades e aos direitos humanos.

“Naquela época não tínhamos forças de segurança com o preparo e contingente adequados e necessários para a magnitude dessa grave e surpreendente violência. Com o passar dos dias, ficou evidente a fragilidade histórica do Estado em matéria de inteligência”, disse.

O presidente sustentou que sempre rejeitou e combateu "os caminhos da violência, da anarquia e do caos que alguns procuravam impor" e sempre buscou "o caminho do diálogo, da colaboração e dos acordos".

A luta contra o coronavírus

Sobre a pandemia, o presidente destacou a rápida obtenção de vacinas contra a covid-19 que o país sul-americano tinha e sublinhou que garantiram ao próximo governo "as vacinas necessárias" para complementar as doses de reforço que são exigidas.

"Durante nosso governo cometemos erros, mas garanto que sempre demos o melhor de nós mesmos e sempre fizemos o que acreditamos com convicção que era o melhor para o Chile", concluiu.