Comissão Permanente do Congresso peruano autoriza investigação contra Pedro Castillo por suposta traição à pátria

ICL

ARN - A Comissão Permanente do Congresso do Peru autorizou nesta quarta-feira (13) uma investigação contra o presidente Pedro Castillo por declarações que emitiu em janeiro deste ano em entrevista à CNN em que mencionou a possibilidade de dar à Bolívia uma saída para o mar após consulta popular.

Esta decisão foi aprovada com 17 votos a favor, 9 contra e 3 abstenções e, além disso, a investigação será realizada através da Subcomissão de Acusações Constitucionais, que tem um prazo de 15 dias para deliberar.

Por outro lado, o Poder Judiciário do Peru, declarou na terça-feira como inadmissível a ação de habeas corpus apresentada por Eduardo Pachas, advogado do presidente, contra a subcomissão de Acusações Constitucionais para que a reclamação constitucional contra ele seja anulada por suposta traição contra o país.

O juiz Juan Torres Tasso rejeitou este recurso contra a acusação apresentada por um grupo de advogados e legisladores, como Patrícia Chirinos, do partido de oposição Avanza País.

A denúncia "ocorre no âmbito das funções de controle político estabelecidas na Constituição Política do Estado para o Poder Legislativo" e respeita "os parâmetros que são adequados ao controle político do que interessa ao interesse público", expressa o documento. "Não há ameaça certa e iminente de violação dos direitos constitucionais, do devido processo legal, do princípio da legalidade ou do direito de defender os direitos relacionados à liberdade individual", acrescentou.

Em 28 de fevereiro, uma subcomissão do Congresso aprovou - com nove votos a favor, oito contra e nenhuma abstenção - a denúncia contra o presidente, no quadro de declarações que prestou à rede CNN no final de janeiro, nas quais se manifestou a favor do seu país dando à Bolívia uma saída para o mar. "Agora vamos chegar a um acordo, vamos consultar o povo", disse. "Se os peruanos concordarem, devo isso ao povo, nunca faria coisas que o povo não quer", acrescentou o presidente.

A chancelaria peruana permitiu um comunicado no dia seguinte no qual esclareceu que "os esforços para proporcionar melhores condições para o trânsito de pessoas e mercadorias bolivianas pelo território e portos peruanos respondem a uma posição histórica do Peru que, em hipótese alguma, pode ser interpretado como uma violação de nossa soberania”.

Finalmente, Castillo se desculpou por suas palavras. "Eu me expressei mal", disse ele. "Quero dizer novamente que não farei nada no meu governo sem consultar o povo", disse ele mais tarde.

