Comparecimento de Castillo perante legisladores peruanos é adiado

TeleSur — O comitê do congresso peruano que investiga supostos atos de corrupção durante o mandato do ex-presidente Pedro Castillo adiou para 5 de maio o comparecimento do ex-presidente, que na quarta-feira exigiu que seu depoimento fosse feito pessoalmente e não virtualmente.

Castillo, que foi preso preventivamente após o golpe legislativo contra ele em dezembro passado, compareceu por vídeo-link perante os legisladores que compõem o Comitê de Auditoria e Controladoria.

No entanto, ele não prestou juramento e enfatizou que só testemunharia sobre supostas irregularidades em licitações do Ministério da Habitação, Construção e Saneamento, em projetos financiados pelos municípios de Anguía, Chachapoyas e Chadín, se comparecesse pessoalmente à sede do Legislativo.

Um dos advogados de Castillo, Eduardo Pachas, insistiu com os legisladores que seu cliente havia recebido uma convocação para comparecer pessoalmente, o que foi rejeitado pelos legisladores.

O congressista que preside a comissão, o conservador Héctor Ventura (Fuerza Popular), respondeu a Castillo que, de acordo com a lei, ele não pode comparecer pessoalmente porque está detido na sede do Instituto Nacional Penitenciário (INPE) após sua destituição pelo Congresso.

Além disso, ele disse que não é mais o Presidente da República, quando estava investido de poderes que lhe permitiam até mesmo pedir aos membros do Congresso que viajassem à sede do Executivo se precisassem tomar declarações dele.

Outros membros da comissão, as legisladoras fujimoristas Vivian Olivos e Martha Moyano, acusaram o ex-presidente e seu advogado de fazer um show e atrapalhar a investigação.

Após o conflito de opiniões, a comissão decidiu adiar a presença de Castillo para que ele pudesse apresentar sua defesa em 5 de maio.

O ex-presidente peruano está sendo investigado pelos supostos crimes de rebelião e organização criminosa, entre outros, e permanece detido após duas ordens judiciais de prisão, cada uma por 36 meses. Castillo reiterou que o caso contra ele é político e que ele está sendo impedido de exercer seu direito legítimo de defesa.

