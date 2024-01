'Comunista assassino': governo da Colômbia responde declarações de Milei contra Petro

Declaração do governo colombiano destaca que comentários do ultradireitista argentino "atacam a honra do presidente Petro, que foi eleito de forma democrática e legítima" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik Brasil - O governo colombiano, por meio do Ministério das Relações Exteriores, emitiu rejeição às declarações do presidente argentino, Javier Milei, que, em uma entrevista transmitida em 25 de janeiro, rotulou o presidente colombiano Gustavo Petro como um "comunista assassino que está afundando a Colômbia".

A controvérsia gerou um impasse nas relações bilaterais, resultando na convocação do embaixador colombiano na Argentina para consultas. A pasta emitiu comunicado oficial expressando seu desagrado em relação às palavras de Milei. "Em nome do governo da Colômbia, o Ministro das Relações Exteriores apresenta seu mais enérgico protesto contra as declarações desrespeitosas e irresponsáveis do presidente da República Argentina, sr. Javier Milei, contra o presidente Gustavo Petro."

continua após o anúncio

A declaração do governo colombiano destacou que tais comentários "atacam a honra do presidente, que foi eleito de forma democrática e legítima". Além disso, ressaltou que as palavras de Milei "ignoram e violam os profundos laços de amizade, compreensão e cooperação que existem historicamente e uniram a Colômbia e a Argentina por mais de dois séculos".

Como resposta às declarações polêmicas, o governo convocou o embaixador Camilo Romero, representante diplomático da Colômbia na Argentina, para consultas. Em seu relato oficial, Romero caracterizou Milei como "hipócrita" e destacou que as diferenças ideológicas não deveriam prejudicar os interesses regionais e diplomáticos.

continua após o anúncio

"Milei é um hipócrita. Embora hoje peça aprovação ao nosso governo para seu novo embaixador na Colômbia, ele chama o presidente Petro de assassino. Ele já havia atacado Lula e até o Papa Francisco. Podemos pensar diferente, mas a região e a fraternidade histórica dos nossos povos devem estar acima das diferenças."

Javier Milei, defensor do liberalismo e ferrenho oponente do Estado, assumiu a presidência da Argentina em 10 de dezembro de 2023.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: