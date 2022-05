'Confio que a mudança é vontade da maioria', diz Petro após votar

O candidato do Pacto Histórico lidera as pesquisas de intenção de voto na Colômbia edit

ARN - Com visível demonstração de segurança, o candidato à presidência da Colômbia pelo Pacto Histórico, Gustavo Petro, exerceu seu direito de voto nas eleições presidenciais que acontecem neste domingo (29). "Confio na sociedade colombiana e em sua vontade de mudar", disse o líder de esquerda após a votação.

“Existem duas alternativas relativamente simples: deixar as coisas como estão, o que na minha opinião significa mais corrupção, mais violência e mais fome, ou mudar a Colômbia e direcioná-la para uma perspectiva de paz, prosperidade e democracia para o povo", disse o candidato. "Com a França (Márquez) estamos representando a vontade de mudança e confio que a vontade de mudança é da maioria", acrescentou.

Petro sublinhou que o dia das eleição está tranquilo. "A primeira notícia é de tranquilidade no país, ainda mais do que aconteceu em épocas anteriores", disse.

O candidato ao Pacto Histórico é a figura mais importante da esquerda colombiana. Aos 62 anos, o político e economista venceu as eleições internas de 13 de março com 80% dos votos. As pesquisas mostram que ele é o favorito para ganhar a presidência.

Nas eleições deste domingo, há seis chapas para governar o país e o vencedor será aquele que obtiver metade mais um do total de votos. Se isso não acontecer, haverá um segundo turno no dia 19 de junho entre os dois candidatos mais votados.

Para este primeiro turno, os candidatos presidenciais são: Petro pelo Pacto Histórico, Federico Gutiérrez (Equipe da Colômbia), Rodolfo Hernández (Liga de Governadores Anticorrupção), Sergio Fajardo (Hope Center), John Milton Rodríguez (Just Free Colombia) e Enrique Gómez (Movimento de Salvação Nacional).

