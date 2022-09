Congressistas chilenos dialogam sobre processo de elaboração da nova Constituição

Líderes do Congresso Nacional do Chile continuarão nesta sexta-feira (9), as reuniões com diferentes atores políticos para avançar em direção a um novo processo constitucional edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta sexta-feira (9), os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Álvaro Elizalde e Raúl Soto, se reunirão com o chefe da Diretoria do Serviço Eleitoral, Andrés Tagle, informa a Prensa Latina.

“Estamos interessados ​​em considerar essas diferentes perspectivas e enriquecer o processo de diálogo com as forças políticas para chegar a uma proposta que nos permita definir um itinerário constituinte”, disse Elizalde.

Enquanto isso, Soto destacou a importância de receber as iniciativas dos partidos políticos, dos blocos, e também incorporar as visões dos prefeitos, governadores e da sociedade civil.

Na véspera, os líderes parlamentares receberam o presidente da Central Unitária dos Trabalhadores (CUT), David Acuña, e o secretário-geral, Eric Campos.

“O processo não vai parar. É um processo democrático e todos os atores, políticos e sociais, estão comprometidos em promover as mudanças que nossa sociedade precisa”, disse o dirigente do maior sindicato do país.

Campos, por sua vez, lembrou a expectativa do povo chileno de superar a Constituição imposta em 1980.

No referendo de 4 de setembro passado, uma proposta de substituição da Carta Magna foi rejeitada por 61,86% dos votos, em um dia em que exerceram o direito de sufrágio mais de 13 milhões de chilenos.

O presidente chileno, Gabriel Boric, declarou que o povo não estava satisfeito com o projeto apresentado pela convenção constitucional e, portanto, o rejeitou.

Boric expressou seu compromisso de construir, junto com o Congresso e a sociedade civil, um novo projeto constituinte.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.