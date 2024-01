Congressistas dos EUA exigem que Biden retire Cuba da lista de terroristas

Apoie o 247

247 - Oito congressistas norte-americanos instaram o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a retirar Cuba da lista arbitrária de patrocinadores do terrorismo, opinando que a meeida carece de fundamento, informa a Prensa Latina.

O pedido mais recente ocorreu quando o membro da Câmara dos Representantes do Tennessee, Steve Cohen, enviou uma carta ao presidente, na qual recomendava iniciar o processo para rever e reverter a inclusão de Cuba na lista.

No dia 2 de janeiro foi divulgada uma carta da delegação de congressistas democratas de Massachusetts, na qual faziam pedido semelhante a Biden.

