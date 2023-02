Congresso do Peru declara Gustavo Petro persona non grata por declarações comparando repressão dos protestos ao nazismo

Apoie o 247

247 - O congresso peruano declarou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, persona non grata, após repetidas manifestações do líder críticas à repressão violenta dos protestos que atingem o Peru há dois meses e já deixou mais de 60 mortos. A medida refere-se especificamente à comparação feita por Petro das policiais peruanas a nazistas, na semana passada. Recebeu 72 votos a favor, 29 contra e 7 abstenções no plenário.

