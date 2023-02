Congresso do Peru rejeita adiantar eleições para dezembro em meio a protestos anti-governo

Apoie o 247

LIMA (Sputnik) – O Congresso peruano rejeitou nesta quarta-feira (1º) o projeto de reforma constitucional que propõe antecipar as eleições gerais (Executivo e Legislativo) para dezembro deste ano.

"Com 54 votos a favor, o plenário do Congresso não aprovou o texto substitutivo dos projetos de lei 1897, 1918 e outros, relativos à reforma constitucional para o avanço das eleições gerais complementares em dezembro de 2023", disse a conta no Twitter do Congresso peruano.

A proposta foi apresentada pelo presidente da Comissão de Constituição, Hernando Guerra-García.

