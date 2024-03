Congresso do Peru rejeita pedido para destituição de Dina Boluarte da presidência

Apoie o 247

CartaCapital - O Congresso do Peru rejeitou, nesta sexta-feira 1º, um novo pedido de destituição contra a presidente Dina Boluarte, promovido pela oposição de esquerda, que alega suposta violação constitucional por não deixar um sucessor interino durante viagem oficial ao Brasil em 2023.

“Vinte e oito deputados votaram a favor, 69 contra, 6 abstenções: consequentemente, a moção de vacância da presidente Dina Boluarte não foi admitida”, anunciou o chefe do Congresso, Alejandro Soto.

