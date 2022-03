Congresso do Peru suspende sessão para votar impeachment de Castillo

Provocações da oposição desencadearam protestos do partido no poder, que iniciou um confronto verbal com seus opositores, levando à suspensão da sessão edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A presidente do Congresso do Peru, María del Carmen Alva, suspendeu a sessão em que deveria ser debatido e votado o pedido promovido pela oposição para destituir o presidente Pedro Castillo.

"A sessão do plenário do Congresso está suspensa e o Conselho de porta-vozes é convocado", indicou o legislativo por meio de sua conta no Twitter.

A suspensão deveu-se ao fato de que, após o discurso de defesa do presidente, um parlamentar da oposição não identificado colocou um cartaz na câmara que dizia "Vacancia [destituição] agora".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso desencadeou protestos do partido no poder, que iniciou um confronto verbal com seus opositores, fazendo com que a presidente suspendesse a sessão.

Ainda não se sabe se a sessão continuará no dia 28 de março ou se será remarcada para outra data.

Castillo se defende

Agência Regional de Notícias - O presidente do Peru, Pedro Castillo, compareceu nesta segunda-feira ao Congresso do país para se defender da moção de vacância que está em debate e assegurou que esta proposta de censura "não contém um único elemento que a sustente", já que se baseia "em uma compilação de versões de um setor da imprensa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso foi enfatizado pelo presidente peruano durante sua apresentação, na qual destacou os principais pontos de sua defesa que, posteriormente, seu advogado realizará perante o Congresso.

“Venho a esta casa democrática para me defender da moção da ordem do dia que formula um pedido de vacância. Neste ato eu não só falo com você, mas através de você me aproximo e me dirijo ao meu povo mais uma vez, sujeito às regras da democracia", disse Castillo.

Além disso, o presidente enfatizou que vai lutar para "servir o país" e "superar a crise institucional" que está acima de "qualquer interesse" que possa haver.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A vacância promovida deve-se à incapacidade moral permanente, todos sabem que não contém um único elemento que a sustente validamente, pois é uma compilação de versões de um setor da imprensa. No debate só encontramos falas sem qualquer comprovação”, disse o presidente.

Entretanto, sublinhou que o pedido de vacância foi formulado "com base em fatos já discutidos" na moção anterior apresentada em dezembro — mas que não foi tratada pelo Congresso —, pelo que "não faz sentido" usar o mesmo argumento.

“São relatados eventos que têm a ver com ações de outras pessoas, são mencionados casos em que os participantes são terceiros, como é possível que eles pretendam me acusar e punir pelas ações de terceiros?”, ressaltou. .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o presidente, a moção se baseia em "reportagens jornalísticas tendenciosas" que serviram de insumo. "É o melhor exemplo de como o julgamento da mídia conseguiu admitir uma moção de vacância", disse ele.

Castillo ressaltou que a rejeição desta moção não significa que existam questões que não serão investigadas, pois estão dispostos a "continuar colaborando com as investigações".

Terminada a exposição de Castillo e enquanto se iniciava a defesa do seu advogado, José Félix Palomino, a sessão foi suspensa após o aparecimento de um cartaz com a frase "Vacancia ya", que provocou distúrbios na sala e levou à suspensão temporária.

Impeachment

Esta é a segunda moção de vacância promovida pela oposição. A primeira, apresentada em dezembro, não obteve os votos necessários para ser admitida para tramitação.

A oposição acusa Castillo de estar envolvido em casos de corrupção e critica a nomeação de ministros. O partido no poder sustenta que a oposição ainda não aceitou a vitória eleitoral de Castillo e, portanto, busca removê-lo.

Em meados de março, quando a moção de vacância foi admitida para tramitação no Congresso, Castillo assegurou que seu governo "foi alvo de acusações de meios de comunicação e setores políticos", que pretendem "construir um manto de trevas" sobre seu governo. "Eles querem fazer a população acreditar que estamos imersos em atos de corrupção, uma situação que eles rejeitaram veementemente. O tempo me dará razão", disse.

Aprovação do impeachment de Castillo

Neste domingo, uma pesquisa do Instituto de Estudos Peruanos (IEP) indicou que 51% da população aprova a demissão do chefe de Estado pelo Congresso. Além disso, oito em cada dez entrevistados entendem que devem ser convocadas eleições gerais para eleger um presidente e um novo parlamento.

Da mesma forma, sete em cada dez peruanos não consideram que o presidente ficará no cargo pelos cinco anos estipulados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: