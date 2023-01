Congresso peruano rejeita antecipar eleições gerais

Apoie o 247

ICL

247 - O Congresso do Peru rejeitou na madrugada deste sábado (28) a proposta de antecipação das eleições gerais para 2023. O texto foi apresentado pela presidente Dina Boluarte como uma tentativa de retirar o país da grave crise social e política das últimas sete semanas.

O Congresso, com 45 votos a favor, 65 contrários e duas abstenções, rejeitou a iniciativa de antecipação das eleições presidenciais para dezembro de 2023 - o pleito estava inicialmente previsto para abril 2024.

"Com esta votação está rejeitada a proposta de reforma constitucional para a antecipação das eleições", anunciou o presidente do Congresso, José Williams.

Mas no final da sessão, marcada por discussões entre parlamentares rivais, o fujimorismo apresentou uma proposta de "reconsideração" da votação, que será examinada na segunda-feira. A reversão do resultado, no entanto, é muito difícil.

Saiba mais

O embaixador do Peru no Brasil, Rómulo Acurio, defendeu eleições antecipadas no país atingido por fortes protestos que já deixaram mais de 50 mortos. Em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo, o embaixador pediu que o Brasil e demais países da região apoiem a convocação de um pleito presidencial e atuem para impedir que floresçam o que ele chama de "soluções autoritárias".

"O Peru precisa do apoio da comunidade internacional e dos países vizinhos para avançar em direção a essa única saída democrática e viável: eleições gerais o mais cedo possível", diz.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.