Congresso peruano vai discutir antecipação das eleições para 2023

247 - O Congresso peruano votou a favor de reabrir o debate sobre o projeto de antecipação das eleições para 2023, apresentado pelo presidente da Comissão de Constituição, Hernando Guerra García, informa o jornal La República.

A presidente Dina Boluarte apresentou um projeto de reforma constitucional para antecipar as eleições para este ano caso a ideia não avance no Congresso.

Na noite de domingo, Boluarte mudou o tom em relação às mensagens anteriores, pedindo ao Congresso que assumisse a "responsabilidade histórica" ​​de aprovar o adiantamento das eleições para 2023, em vez de meados de 2024, como planejado.

Os manifestantes pró-Pedro Castillo que tomam as ruas do Peru exigem a renúncia de Boluarte e novas eleições, com algumas vozes defendendo um processo constituinte diante da crise desencadeada pela tentativa de Castillo de dissolver o Congresso direitista, em dezembro passado. A repressão policial já deixou um saldo de 58 mortos.

