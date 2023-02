Congresso tentará debater nesta quarta-feira projeto sobre antecipação das eleições gerais

Apoie o 247

ICL

247 - Pela terceira vez, o Parlamento peruano tratará debater sobre a antecipação das eleições gerais nesta quarta-feira (1º/2).

A iniciativa de antecipar as eleições visa acabar com as mobilizações e protestos no país contra a presidente nomeada Dina Boluarte. A proposta de antecipar as eleições gerais no país sul-americano é apoiada e promovida por setores da direita parlamentar.

A direita parlamentar apoia a antecipação do pleito e a esquerda quer que o projeto de lei inclua a realização de um referendo para a convocação de uma Constituinte.

O projeto sobre a antecipação das eleições foi rejeitado na última sexta-feira pelo plenário do Parlamento, mas o legislativo aprovou reconsiderar a votação.

Para ser aprovada, a proposta deve obter 87 votos favoráveis ​​dos 130 parlamentares que compõem a câmara peruana.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.