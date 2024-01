Conselho de Segurança da ONU debate sobre paz e segurança na Colômbia

O evento também aborda as conquistas da Missão de setembro a dezembro de 2023, com a participação do chanceler colombiano, Álvaro Leyva edit

Prensa Latina - O Conselho de Segurança das Nações Unidas analisa a partir desta quinta-feira (11) o cumprimento e o progresso dos acordos de paz na Colômbia em uma reunião com representantes do Governo de Gustavo Petro e da Missão de Verificação no país.

O evento também aborda as conquistas da Missão de setembro a dezembro de 2023, com a participação do chanceler colombiano, Álvaro Leyva.

O órgão de 15 membros ouvirá as cartas enviadas pela representação permanente da nação sul-americana à ONU e o relatório do secretário-geral, António Guterres, que reconhece a determinação do atual Executivo em consolidar a paz.

O relatório mais recente do chefe das Nações Unidas saúda os progressos alcançados na implementação do Acordo Final de 2016 e a importância das iniciativas de diálogo para resolver conflitos.

Ao mesmo tempo, celebra a conclusão de pontos-chave de planejamento e concepção, como a Reforma Rural Abrangente e o processo de reincorporação.

O documento, elaborado pela Missão de Verificação, reconhece a Reforma Rural como uma das principais prioridades do Governo e destaca a nova regulamentação para acelerar o acesso à terra e o aumento considerável do orçamento.

Segundo o relatório, divulgado esta semana, quase 80 por cento dos ex-combatentes participam em 5.691 projetos produtivos (68 por cento dos quais são individuais), bem como na compra, pelo Governo, de 4.725 hectares de terras para ex-combatentes.

Os diálogos do Governo com os grupos armados contribuíram para a melhoria de alguns indicadores em locais específicos, como a desescalada do conflito durante os primeiros dez meses de 2013, que se traduziu numa diminuição dos ataques contra a Força Pública, dos confrontos e das mortes de civis e lesões, garante.

No entanto, a violência de grupos armados e criminosos afeta gravemente as comunidades e prejudica os esforços de implementação, enquanto os crimes ligados à dinâmica económica e ao controlo social e territorial persistem ou aumentam, revela.

A este respeito, o relatório apela às autoridades para que redobrem os seus esforços para proteger os líderes sociais e os signatários do Acordo de Paz.

Em outubro de 2023, o Conselho de Segurança prorrogou por mais um ano o mandato da Missão da ONU na Colômbia dedicada a verificar o cumprimento do Acordo de Paz no país sul-americano.

