Conta de luz na Argentina de Milei sobe até 120%

247 - O governo da Argentina aumentou o preço da eletricidade em até 120% para usuários de renda mais alta, informou a RT. A medida deve afetar um terço dos lares e será aplicada até entrar em vigor o novo sistema de subsídios que, segundo o governo, levará em conta a capacidade de pagamento de cada consumidor.

O anúncio ocorre em meio a um cenário inflacionário descontrolado, após a forte desvalorização do peso e a eliminação de outros subsídios. >>> SAIBA MAIS: OCDE: Argentina de Milei terá inflação mais alta do mundo em 2024



O governo ultraliberal de Javier Milei salienta que o objetivo destas medidas “é estabelecer mecanismos que equilibrem preços, serviços, investimentos e qualidade da distribuição e corrigir progressivamente os desequilíbrios gerados por 20 anos de subsídios”. O aumento faz parte do objetivo do governo de “limpar” as contas públicas e reduzir o papel do Estado na economia.

