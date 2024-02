Costa Rica: Sergio e Jerhy, uma impunidade vergonhosa

Os dois líderes comunitários e ativistas costarriquenhos foram mortos no contexto do ressurgimento da violência contra os povos Nasö-Brörán e Bribri edit

Por Giorgio Trucchi - Em 18 de março de 2019, Sergio Rojas, líder indígena Bribri e membro fundador da Frente Nacional dos Povos Indígenas (Frenapi), da Costa Rica, caiu sob uma chuva de balas assassinas. Um ano depois, em 24 de fevereiro de 2020, Jerhy Rivera, um líder indígena de Bröran, foi baleado cinco vezes. Ambos os casos ficam impunes.

Os dois líderes comunitários e ativistas costarriquenhos foram mortos no contexto do ressurgimento da violência contra os povos Nasö-Brörán e Bribri, comprometidos com a recuperação dos territórios ancestrais de Térraba e Salitre.

O fato de o Estado não ter se interessado pela reorganização e saneamento territorial expõe ainda mais os povos originários a ataques, muitas vezes fatais, por parte dos latifundiários.

De acordo com estatísticas da organização ambientalista Bloque Verde, nas últimas três décadas na Costa Rica houve dezenas de ataques contra defensoras/es da terra e dos bens comuns, com um saldo de 13 pessoas assassinadas.

Entre 2020 e 2022, 33 indígenas receberam ameaças de morte nos cantões de Buenos Aires (Salitre) e Pérez Zeledón (China Kichá).

Sergio: caso encerrado

No caso de Sergio Rivera, já em 2020 o Ministério Público havia determinado o arquivamento da ação penal que investigava o crime.

Graças aos protestos que aconteceram em âmbito nacional e internacional, finalmente, o Estado teve que rejeitar a medida e exigir que as investigações continuassem.

No entanto, em janeiro passado, a Vara Criminal da Primeira Circunscrição da Zona Sul, em Buenos Aires, emitiu um arquivamento definitivo do processo judicial que investigava o assassinato de Sergio Rojas, alegando falta de provas para levar o caso a julgamento.

A medida foi fortemente condenada por familiares da liderança indígena, bem como por organizações nacionais e internacionais e pelo próprio Sistema das Nações Unidas.

"Com essa decisão, a impunidade e a dívida histórica do Estado costarriquenho com os povos indígenas se fortalece. Como se não bastasse, encoraja os ocupantes ilegais, agressores e todos os setores que obtêm benefícios econômicos, sociais e políticos com a ocupação ilegal, colonial e racista dos territórios indígenas", denunciam mais de uma centena de organizações nacionais e internacionais.

Jerhy, ninguém tem culpa

Uma situação muito semelhante é vivida pela família de Jerhy Rivera, um líder indígena que, como Sergio Rojas, foi repetidamente ameaçado de morte, sem que as autoridades nacionais fizessem nada para proteger sua vida.

Em julho do ano passado, três anos após seu assassinato, o Tribunal de Apelação para Sentenças Criminais de Cartago ordenou a libertação de Juan Eduardo Varela Rojas, que havia sido condenado a 22 anos de prisão.

Essa decisão foi tomada depois de os advogados de defesa de Varela terem apresentado um recurso, tendo o tribunal anulado o julgamento e ordenado um novo julgamento com novos juízes.

Para a Coordenadora de Lucha Sur Sur, a decisão do tribunal é "um retrocesso para os direitos dos povos indígenas do país e mais um exemplo da impunidade que abriga os agressores e da violação sistemática dos direitos humanos desses povos".

A cortina de impunidade que cobre os assassinatos de Sergio e Jerhy contribuirá para mais ameaças, mais perseguições, mais isolamento e mais atos de violência que podem terminar em assassinatos.

[Publicado originalmente em espanhol por Rel-UITA (Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) -

http://www.rel-uita.org/costa-rica/sergio-y-jerhy-una-vergonzosa-impunidad/ ]

Tradução: Rose Lima.

