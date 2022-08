Cristina Fernández de Kirchner recebe solidariedade de organizações de defesa dos direitos humanos

Mães e avós da Praça de Maio e outras entidades se reúnem com vice-presidente argentina edit

247 - "Dissemos a Cristina o quanto estávamos preocupados e que repudiamos as ações do chefe de governo da cidade, o que já está ficando ridículo", disse Taty Almeida ao Página/12. Estela de Carlotto transmitiu à ex-presidente o carinho que as Mães e Avós da Praça de Maio sentem por ela e a reclamou como uma "mulher corajosa".

“Aqui estamos todos”. Essa foi a mensagem que as organizações de direitos humanos – nas vozes de Estela de Carlotto, Taty Almeida e Vera Jarach – transmitiram a Cristina Fernández de Kirchner, depois de uma semana em que a vice-presidente foi alvo de um pedido de prisão de doze anos e desqualificação vitalícia para ocupar cargos públicos. A semana terminou com uma operação violenta do governo de Buenos Aires para impedir que aqueles que procuravam apoiá-la se aproximassem de sua casa.

