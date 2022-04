Cuba acusa Estados Unidos de exclusão da ilha na Cúpula das Américas

Chanceler cubano afirmou que suposta ‘indecisão’ norte-americana sobre convites do evento é ‘enganação da opinião pública e dos governos’ edit

Apoie o 247

ICL

Opera Mundi - O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunciou nesta segunda-feira (25/04) a exclusão do país caribenho das convocações e preparativos para a IX Cúpula das Américas, a ser realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em declarações à imprensa, o diplomata afirmou que os Estados Unidos estão “enganando a opinião pública e os governos ao afirmarem que ainda não foi decidido sobre os convites”.

Da mesma forma, Rodríguez assinalou que o país norte-americano "está exercendo uma pressão extrema sobre numerosos governos da região que, de forma privada e respeitosa, se opõem a esta exclusão".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

.@BrunoRguezP: "Denuncio que EE.UU. ha decidido excluir a #Cuba 🇨🇺 de los preparativos de la IX Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles del 8 al 10/06.



Insto al Secretario Blinken a que diga si Cuba será invitada o excluida y si se excluirá a otros países". pic.twitter.com/8d5YCDKoqJ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) April 25, 2022

Com base nisso, o representante instou o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a manifestar se Cuba será ou não convidada para o evento, que acontecerá em junho deste ano.

O chanceler enfatizou que um dos eixos centrais da reunião continental será a saúde, no entanto, destacou que Cuba e outros estados membros da Organização Pan-Americana da Saúde não foram convidados a fazer parte dessas conversações, apesar das muitas conquistas da ilha na área.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A saúde é negociada de forma opaca, com muitos elementos neoliberais e com muitas deficiências em relação às reais necessidades do povo”, completou.

Rodríguez abordou ainda questões relacionadas à migração, o bloqueio econômico, comercial e financeiro, bem como as contínuas violações da democracia e dos direitos humanos em território norte-americano.

Questão migratória

Segundo o chanceler, discussões sobre migração também estarão em debate durante a Cúpula das Américas, e classificou como “positiva” a retomada de diálogo entre as duas nações sobre o assunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rodríguez ainda questionou as autoridades de Washington sobre os 20.000 vistos anuais que devem ser concedidos em 2022 e as dificuldades encontradas pelos cubanos ao realizar procedimentos migratórios.

Os eventos da Cúpula das Américas teve seu início em 1994, nos Estados Unidos, e tem como objetivo a reunião dos líderes de governo de todos os países do continente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE