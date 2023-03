Cuba apoia Iniciativa chinesa pela Civilização Global

Apoie o 247

247 - O Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, apoiou nesta quarta-feira (15), a Iniciativa para a Civilização Global proposta pelo seu homólogo chinês, Xi Jinping, informa a Prensa Latina.

O presidente cubano detalha em sua conta no Twitter que a iniciativa foi proposta por Xi no contexto do Diálogo de Alto Nível entre o Partido Comunista da China (PCCh) e os partidos políticos do mundo.

Na abertura do evento, o também secretário do PCCh enfatizou que a tolerância, a convivência, o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre diferentes civilizações desempenham um papel insubstituível no avanço do processo de modernização da humanidade.

