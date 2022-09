Cuba apresentará pela 30ª vez uma resolução contra o bloqueio dos EUA perante a Assembleia Geral da ONU

Apoie o 247

ICL

247 - O chanceler cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, informou no Twitter que pela trigésima vez a resolução para acabar com o bloqueio econômico dos EUA será apresentada à Assembleia Geral das Nações Unidas, informa a Prensa Latina.

Durante os primeiros 14 meses do governo Biden, essa política causou danos a Cuba avaliados em 6.3 bilhões de dólares.

Segundo Rodríguez Parrilla, o bloqueio impede o desenvolvimento do país e o priva de rendas que poderiam melhorar o bem-estar dos cubanos.

"O governo daquele país persiste em ignorar as demandas da comunidade internacional e intensificou o bloqueio a níveis sem precedentes", disse.

O chanceler declarou que o bloqueio "foi uma política fracassada no objetivo de subverter a ordem constitucional em Cuba, mas causa carências, dores e sofrimentos injustificáveis ​​às famílias cubanas, ao limitar o acesso a alimentos, remédios, combustível e outros bens de primeira necessidade".

Da mesma forma, destacou que a designação unilateral e fraudulenta de Cuba como Estado patrocinador do terrorismo fortalece o impacto dissuasivo e intimidador desta política de asfixia econômica, cuja natureza extraterritorial afeta as relações estabelecidas por governos, entidades, bancos e empresários com a Ilha e seus cidadãos residentes no exterior.

O bloqueio deixa os Estados Unidos em profundo isolamento internacional, gera descrédito e provoca a profunda rejeição dos povos, destacou Rodríguez Parrilla.

"Cuba tem o direito de viver sem bloqueio", concluiu o ministro.

A apresentação do projeto de resolução contra o bloqueio será entre os dias 2 e 3 de novembro.

