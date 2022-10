Cuba chama embargo comercial dos EUA de 'verdadeiro furacão' e 'pandemia' que nunca acabam

Apoie o 247

Sputnik - Apesar de ter anunciado ajuda milionária a Havana ontem (18) após a passagem do furacão Ian pela ilha, chancelaria cubana diz que o verdadeiro "furacão" que o país vive são dos embargos dos EUA.

Nesta quarta-feira (19), o ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, disse que o embargo comercial de décadas norte-americano vem causando perdas financeiras recordes e sofrimento humano incalculável nos últimos meses, principalmente em um momento pós-pandemia e com a passagem do furacão Ian.

"O embargo é uma pandemia permanente, um furacão constante. Hoje a política do governo do presidente Biden em relação a Cuba é [...] a mesma política republicana, nenhuma mudança foi introduzida nessa política", disse Rodríguez citado pela Reuters.

Segundo a mídia, a declaração do ministro segue um anúncio do governo Biden na terça-feira (18), dizendo que forneceria US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões) a Cuba para esforços de ajuda emergencial após a passagem do furacão.

"Apesar dos anúncios positivos [...] o bloqueio não mudou em seu alcance ou profundidade", afirmou Rodríguez.

O ex-presidente republicano dos EUA Trump, introduziu novas e rígidas sanções contra Cuba, a partir de 2017.

O governo do presidente Joe Biden, um democrata, desde então facilitou algumas políticas sobre remessas, voos, turismo e, mais recentemente, migração, dizendo que reabriria serviços consulares completos em Havana em 2023.

