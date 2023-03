Cuba contribuirá para alcançar a paz na Colômbia, afirma Díaz-Canel

Apoie o 247

247 - Nesta quarta-feira (8), o presidente Miguel Díaz-Canel considerou honrosa para Cuba a próxima realização em Havana de um novo ciclo de negociações pela paz na Colômbia e assim contribuir para alcançá-la.

Em sua conta no Twitter, o presidente indicou que "nosso Governo tem a honra de aceitar o pedido oficial do Governo da Colômbia e do Exército de Libertação Nacional (ELN), para celebrar em Havana o Terceiro Ciclo da Mesa de Diálogos de Paz, e contribuir para alcançar a tão esperada paz para a nação irmã”.

Uma nota do Ministério das Relações Exteriores afirma que “Cuba fará todos os esforços pela paz na Colômbia. Consequentemente, Cuba manteve sua disposição de continuar como Garantidor e Sede Alternativa da Mesa de Diálogos de Paz.

Isto - diz a nota- Díaz-Canel ratificou em 12 de agosto de 2022, durante uma reunião realizada em Havana com o Ministro de Relações Exteriores e Paz da Colômbia, Álvaro Leyva Durán, o Alto Comissário para a Paz naquele país, Iván Danilo Rueda Rodríguez e o Comandante Pablo Beltrán para o ELN.

O Segundo Ciclo da Mesa está sendo reaalizado na Cidade do México, e uma representação de Cuba participou das duas fases realizadas, bem como das reuniões exploratórias anteriores ao restabelecimento das conversações.

"Ser o local implica uma grande responsabilidade, que Cuba está em condições de cumprir devido à sua experiência em outros processos de diálogo nos quais as partes reconheceram sua imparcialidade", disse ele em entrevista ao site do Ministério das Relações Exteriores.

"A discrição, o profissionalismo e a segurança e hospitalidade que nosso país oferece", acrescentou Martínez.

O governante considerou que é uma esperança e uma oportunidade que esta Mesa de Diálogo tenha sido retomada, já que “o povo colombiano quer e merece a paz e Cuba tem a profunda convicção de que encontrará os caminhos para alcançá-la. Em tudo que Cuba puder ajudar, estaremos lá”.

Ele lembrou que o papel que Cuba desempenhou e está desempenhando neste processo se baseia no mais estrito respeito aos consentimentos e acordos alcançados entre o Governo da Colômbia e o ELN "e continuará apoiando e contribuindo, junto com o outro fiador, acompanhando e outros atores”.

