Cuba denuncia ligações do Twitter com o governo dos EUA

247 - O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunciou nesta terça-feira (27) que entidades do governo dos Estados Unidos (EUA) mantêm vínculos com a rede social Twitter para realizar ações contra seu país, informa a Telesur.

O ministro das Relações Exteriores falou dos ataques como parte da guerra não convencional, especificamente da guerra psicológica, e nesse sentido exigiu uma resposta das autoridades competentes do governo estadunidense.

“Os arquivos do Twitter, documentos vazados para jornalistas, mostram que as agências de inteligência dos EUA, o Pentágono e o Departamento de Estado coordenaram ações de guerra psicológica com o Twitter. Ao mesmo tempo, o Federal Bureau of Investigation (FBI) pagou à empresa para responder aos seus pedidos”, disse o funcionário cubano.

O ministro acrescentou que os alvos desses ataques são usuários cubanos e revelou que o editor de Subtack, Matt Taibbi, apresentou listas de contas contra as quais o Twitter aplicou censura por indicação das referidas entidades.

Da mesma forma, Rodríguez explicou que Taibbi revelou que Washington não só tem controle sobre ações desse tipo no Twitter, mas também no Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit e até Pinterest.

O chanceler cobrou respostas do governo dos Estados Unidos e aproveitou para relembrar os milhões que o orçamento federal daquela nação destina, ano após ano, para a realização de programas subversivos contra o país caribenho.

"Reitero a denúncia que fiz à Organização das Nações Unidas (ONU) em 3 de novembro e exijo uma resposta", acrescentou.

Entre as ações deliberadas a que se referiu Rodríguez Parrilla, está rotular as publicações como vinculadas ao Estado cubano para limitar seu alcance e eliminar relatos que denunciassem ações desestabilizadoras contra o arquipélago latino-americano.

