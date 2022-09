Cuba diz que é ilegal financiamento dos EUA para promover 'mudança democrática' no país

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O financiamento pelos EUA de programas destinados a "promover a democracia" em Cuba é ilegal e intervencionista, criticou na sexta-feira (2) Carlos Fernández de Cossi, vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba, em declarações à agência britânica Reuters.

A administração americana de Joe Biden financia ONGs e indivíduos para que promovam uma "mudança pacífica, não violenta e democrática em Cuba".

A mais recente rodada do programa, que já atribuiu mais de US$ 200 milhões (R$ 1,03 bilhão) ao longo de décadas em projetos relacionados a Cuba, foi referida pelo vice-ministro cubano como tendo o objetivo explícito de mudar o governo do país caribenho.

"Em qualquer nação, isso é ilegal", disse ele, notando que os próprios EUA têm legislação contra pessoas que atuam como agentes governamentais estrangeiros.

"É exatamente isso que os Estados Unidos estão tentando promover em Cuba hoje", observou ele.

Além disso, comentou, Washington está tentando "reduzir o padrão de vida da população".

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês), por sua vez, apesar de solicitar candidaturas para o projeto, alertou sobre os desafios e riscos de trabalhar na ilha, assegurando que os beneficiados "não servirão como agentes ou agirão sob a direção da USAID".

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.