Cuba e União Econômica Eurasiática defendem maior cooperação econômica

Prensa Latina - Cuba e a União Econômica Eurasiática confirmaram nesta segunda-feira (15) a vontade de promover uma maior expansão das relações econômicas e comerciais e promover projetos de investimento em setores estratégicos para ambas as partes.

Nesse sentido, destacaram o interesse mútuo em aprofundar os atuais laços de integração no domínio da circulação de medicamentos e dispositivos médicos, do agronegócio e das atividades empresariais.

Entre os setores prioritários destacam-se o agronegócio, o turismo, a biotecnologia, a saúde e a agricultura, com ênfase para as oportunidades abertas para potenciar os investimentos em infraestruturas.

As conversas corresponderam à celebração em Havana da 3ª reunião da Comissão Mista entre a Comissão Econômica Eurasiática (CEE) e Cuba.

Desde dezembro de 2020, Cuba é Estado Observador da União Econômica Eurasiática, e tanto o presidente da República, Miguel Díaz-Canel, como o seu primeiro-ministro, Manuel Marrero, têm participado ativamente, e alternadamente, nos Conselhos Supremos e Intergovernamentais. da organização.

