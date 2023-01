Cuba fica em primeiro lugar no ranking de destinos turísticos em alta

Apoie o 247

247 - A plataforma de viagens TripAdvisor revelou quais são os 25 destinos em alta em 2023 . Em primeiro lugar está Cuba principalmente por conta das praias da ilha caribenha, além da arquitetura e das programações noturnas. O país fica na América Central.

A Cidade Antiga de Hoi An, no Vietnã, ficou em segundo lugar. O local foi um importante centro comercial dos séculos 15 a 19.

Na terceira posição ficaram as Ilhas Maurício, África. A plataforma recomendou uma visita à capital Porto Luís, com uma orla revitalizada e um mercado movimentado.

A maioria dos visitantes procura o entorno de áreas de resort como Mont Choisy, a tranquila Trou-aux-Biches e a Flic en Flac, popular entre os mergulhadores.

A quarta posição foi de Camboja, país do Sudeste asiático. As ruínas de Angkor Wat são o grande destaque de Siem Reap, cidade com estruturas antigas e um dos maiores complexos religiosos do mundo.

Em quinto ficou a cidade de Chiang Mai, na Tailândia. O Museu Nacional e o Jardim Botânico estão entre os principais lugares recomendados para absorver um pouco da cultura local de Chiang Mai. No centro da cidade, os restos de antigas muralhas abrangem mais de 30 templos.

Confira os outros destinos turísticos do ranking:

6. Ilhas Cayman, Caribe

7. Fez, Marrocos

8. Baku, Azerbaijão

9. Katmandu, Nepal

10. Cracóvia, Polônia

11. Ho Chi Minh, Vietnã

12. Lanzarote, Ilhas Canárias

13. Santiago, Chile

14. Juneau, Alasca

15. Cidade do Panamá, Panamá

16. Ilha Panai, ilhas Visayas

17. Lombok, Indonésia

18. Ilha do Sal, Cape Verde

19. Viena, Áustria

20. Pafos, Chipre

21. Agadir, Marrocos

22. Marmaris, Turquia

23. Bucareste, Romênia

24. Bruxelas, Bélgica

25. Copenhague, Dinamarca

