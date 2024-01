Cuba participa na CEPAL de reunião de Ministros da Educação

Apoie o 247

Prensa Latina - A ministra da Educação cubana, Naima Trujillo, destacou a importância da reunião extraordinária de ministros da Educação, que se reúne em Santiago do Chile nesta sexta-feira (26).

É uma oportunidade para a troca de experiências não só associadas à recuperação pós-pandemia, mas também à transformação educativa do futuro devido à sua importância para o desenvolvimento e sustentabilidade da humanidade, disse a ministra.

Em entrevista à Prensa Latina, ela explicou que quando começou a Covid-19, em seu país estava começando a terceira melhoria do sistema educacional e muitas variantes tiveram que ser aplicadas.

Agora, disse, estamos a estudar cuidadosamente todos os impactos que a crise sanitária teve na aprendizagem e formação dos professores, para podermos dar respostas diferenciadas.

Cumprimos o princípio de que ninguém fica para trás ou desfavorecido, por isso, concebemos procedimentos para condições sensíveis de inclusão, como a educação especial, acrescentou.

Ministros e altos representantes de 30 países, bem como organizações internacionais, participaram da reunião, realizada na sede da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).

