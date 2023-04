Cuba realiza hoje sessão inaugural da nova legislatura

Assembleia Nacional do Poder Popular (parlamento) tem entre seus encargos o de eleger o presidente da República edit

Prensa Latina - A Assembléia Nacional do Poder Popular de Cuba (parlamento) realiza nesta quarta-feira (19) a sessão constitutiva de sua 10ª Legislatura, de acordo com o disposto na Constituição e na Lei Eleitoral.

O corpo legislativo da nação caribenha, ao se constituir para uma nova legislatura, elege seu presidente, vice-presidente, secretário e demais membros do Conselho de Estado dentre seus suplentes.

Além disso, elege o Presidente e o Vice-Presidente da República; e designa, sob proposta do presidente do país, o primeiro-ministro, os vice-primeiros-ministros, o secretário e demais membros do Conselho de Ministros.

