Cuba rejeita medidas coercitivas dos EUA contra a Venezuela

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expressou a solidariedade da ilha ao povo e ao Governo da Venezuela diante das medidas dos Estados Unidos em retaliação à desqualificação da candidata presidencial da oposição María Corina Machado.

“Rejeitamos as ações intervencionistas e as ameaças do governo dos EUA contra a Venezuela, que insiste no uso de medidas coercitivas unilaterais contra a nação bolivariana”, escreveu Rodríguez na rede social X nesta terça-feira (30).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: