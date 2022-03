Cuba salienta profundidade das relações com o México

Apoie o 247

Telesur - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expressou nesta quinta-feira sua confiança de que as relações históricas com o governo e o povo do México continuarão se aprofundando.

Em uma mensagem postada em sua conta de rede social Twitter, o presidente escreveu: "Continuaremos a aprofundar nossas relações históricas com a nação irmã mexicana, com seu amado povo e com o digno presidente e amigo López Obrador".



O comentário do chefe de Estado cubano ocorreu um dia após o diplomata Marcos Rodríguez Costa apresentar ao presidente Andrés Manuel López Obrador as credenciais que o autorizam como embaixador da maior das Antilhas no México.

Continuaremos profundizando nuestras históricas relaciones con la hermana nación mejicana, con su querido pueblo y con el digno Presidente y amigo López Obrador. #CubaVive https://t.co/VdM8wJR8l7

Em um tweet, o embaixador Rodríguez Costa disse que destacou "os laços históricos de fraternidade e solidariedade forjados por nossos povos e governos e a vontade de promovê-los em áreas de interesse comum".

También de los embajadores de Perú, Manuel Gerardo Talavera Espinar; Cuba, Marcos Fermín Rodríguez Costa; Pakistán, Najeeb Durrani e India, Pankaj Sharma. pic.twitter.com/bUHRXVKj9Y

O líder mexicano se prepara para fazer uma visita oficial a Cuba em maio próximo, como parte de uma turnê por vários países da América Central e do Caribe.



Díaz-Canel, que esteve no México em setembro passado para participar da comemoração do 211º aniversário do Grito de Dolores e do Bicentenário do ápice da Independência, disse a esse respeito que "é sempre um prazer receber irmãos da Pátria Grande".

