Cúpula das Américas: ativista repreende Luis Almagro e diz que secretário da OEA tem "sangue nas mãos"

ARN - Um jovem ativista interrompeu o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, enquanto falava sobre a liberdade de imprensa no continente americano na IX Cúpula das Américas.

“Luis Almagro, você tem sangue nas mãos. Você estabelece ditaduras que matam jornalistas e pessoas inocentes”, disse o jovem na platéia, referindo-se à morte de manifestantes durante a crise política na Bolívia em 2019.

"Aquele ditador que você ajudou a instalar massacrou 36 pessoas inocentes que protestavam pela restauração de sua democracia e pela independência de seu país", disse ele. Segundo o ativista, neste contexto foi assassinado o jornalista Sebastián Moro, que "expôs as mentiras" de Almagro "sobre o golpe".

"Ele foi espancado até a morte em seu apartamento", disse o jovem. “E agora você vem e se atreve a dar uma lição sobre liberdade de imprensa, democracia e direitos humanos? Não têm vergonha. Você é um assassino e um fantoche dos Estados Unidos”, disse o ativista.

O jovem também aponto apoio do secretário-geral da OEA na tentativa de golpe na Venezuela. “A maioria das pessoas na Venezuela nunca ouviu falar de Juan Guaidó e você disse a ele que ele era o presidente, é um insulto à democracia e à soberania dos venezuelanos”, disse ele.

Durante a interrupção, Almagro negou as acusações e defendeu as ações da OEA no caso boliviano. “Você é um mentiroso, você é um mentiroso!”: Almagro respondeu do palco. O jovem foi preso pela segurança do evento e retirado do local.

