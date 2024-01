"Democracia mostra sua força", diz Alckmin após posse conturbada de Arévalo na Guatemala

Apoie o 247

247 - Representando o governo brasileiro na posse do novo presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, destacou a importância da democracia no evento.

"A democracia mostrou sua força na Guatemala, e o respeito pelo resultado sufragado nas urnas beneficia toda nossa região", afirmou Alckmin, segundo comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto nesta segunda-feira (15).

Ele também enfatizou as semelhanças com a posse do presidente Lula, ressaltando a relevância do apoio internacional e instrumentos como a Carta Democrática da OEA para a preservação da democracia no continente americano. >>> Biden parabeniza novo presidente da Guatemala após posse conturbada

A posse de Arévalo enfrentou resistências da oposição no Congresso, com protestos pró-Arévalo ocorrendo na Praça da Constituição. "O processo eleitoral na Guatemala sofreu sérias ameaças, mas a democracia prevaleceu", disse Alckmin.

O secretário-geral da OEA, Luis Almagro, também expressou apoio a Arévalo e Herrera. Alckmin, ao assinar uma declaração conjunta, declarou que as eleições na Guatemala foram "justas, livres e transparentes".

Além de participar da cerimônia de posse, Alckmin teve encontros com autoridades internacionais, incluindo Josep Borrell, da União Europeia, e Alícia Ibarra, chanceler do México. Em uma reunião bilateral com Karin Herrera, discutiu-se o interesse guatemalteco em programas brasileiros de agricultura familiar e uso da água.

O vice-presidente brasileiro ressaltou a prioridade do governo em colaborações internacionais, especialmente com a Guatemala, destacando a nação como estratégica devido à sua população de mais de 18 milhões e localização. Alckmin lembrou que Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar a Guatemala em 2005 e viu na eleição de Arévalo uma oportunidade para cooperação e abertura de mercados entre os países.

"Com a eleição do presidente Arévalo, que mostrou grande sensibilidade para com os desafios sociais da Guatemala, uma janela de oportunidades se abre para os nossos países, em termos de cooperação e abertura de mercados, que se traduzirão em benefício para as nossas populações, com criação de empregos e aumento de renda", concluiu Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

