Deputados bolivianos aprovam lei para eleições judiciais

247 - A Câmara dos Deputados da Bolívia aprovou a lei que possibilita a realização de eleições judiciais em 2024, em meio a uma vigília de organizações sociais, e a remeteu ao Senado, informa a agência Sputnik Mundo.

Enquanto isso, setores ligados ao ex-presidente Evo Morales mantêm bloqueada uma rodovia no centro do país. Os manifestantes exigem que seja realizada a convocação de eleições judiciais, para definir os juízes dos mais altos tribunais do país, que deveriam ser realizadas no final do ano passado.

"De acordo com os resultados obtidos, fica aprovado o projeto de lei modificado em sua primeira votação. Irmãos deputados, o projeto de lei abrange 42 artigos, cinco disposições adicionais e uma disposição final", confirmou o presidente da câmara baixa, Israel Huaytari, à imprensa local.

O documento foi aprovado pela maioria dos parlamentares de todas as forças políticas – MAS, Comunidade Cidadã, Creemos – após um acordo alcançado no início de fevereiro, em meio ao conflito que permanece latente com bloqueios de estradas, principalmente no departamento de Cochabamba.

