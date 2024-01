Desastre econômico de Milei já é sentido no Brasil: entrada de argentinos em férias pela fronteira terrestre cai 40%

Apoie o 247

247 - Com a instabilidade econômica e a política de preços do novo governo Milei, o número de argentinos que entraram no Brasil pela fronteira terrestre no início do ano, geralmente em alta neste período por conta das férias e quentes praias brasileiras, caiu quase 40%.

De acordo com apuração do G1, dados da Aduana de Uruguaiana, no RS, em 2023, revelam que pouco mais de 47,7 mil viajantes chegaram ao país vindo de Paso de Los Libres, na Argentina, nos primeiros sete dias do ano. Esse número caiu para 29,2 mil neste ano.

Saiba mais - Os mercados argentinos, que dispararam depois que o presidente Javier Milei assumiu o cargo há um mês, agora estão dando ao líder libertário uma dose de realidade, com os preços dos títulos caindo, o peso se enfraquecendo novamente e os investidores cautelosos com os novos leilões de dívida do governo.

O banho de água fria dos investidores, após uma lua de mel inicial, ressalta o enorme desafio que Milei enfrenta ao tentar conter a inflação -- que se aproxima de 200% --, evitar a agitação social, reconstruir as reservas do país e resgatar um programa de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Ele também enfrenta resistência no Congresso, onde sua coalizão libertária não tem maioria, ao seu projeto de reforma "omnibus", que visa privatizar entidades estatais e aumentar os impostos. Um decreto que desregulamenta a economia também enfrentou obstáculos legais.

